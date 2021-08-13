В США назвали условие для успешного "вторжения" России в Прибалтику

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Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата этого региона "менее чем за сто часов" – до того, как НАТО успеет дать "адекватный ответ", считает обозреватель из США Себастьен Роблин.
"Российские войска, скорее всего, проведут хорошо рассредоточенное и быстрое наступление в страны Балтии, что будет означать, что даже тактическое ядерное оружие НАТО не сможет поразить сконцентрированные формирования войск", – написал он в своей статье для National Interest.
По мнению автора материала, в случае вооруженного конфликта с Россией "ахиллесовой пятой" Североатлантического альянса может стать Сувалкский коридор – участок между Литвой и Польшей шириной в сорок миль. По мнению Роблина, Москва сможет атаковать эту территорию с нескольких направлений, таким образом, преградить путь колоннам войск НАТО, которые отправятся на помощь странам Балтии.
"Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии", – считает он.
В то же время Роблин назвал данный сценарий маловероятным.
Ранее другой обозреватель National Interest Дэвид Акс в своей статье заявил, что Пентагон имеет секретный план по нападению на Калининград, который является одним из наиболее защищенных регионов России.
Он отметил, что Калининградская область является российским полуэксклавом в Европе, в котором сконцентрированы зенитные ракетные системы С-300 и С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс". По словам Акса, российский военный потенциал в регионе представляет угрозу для сил НАТО в радиусе нескольких сотен километров.
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