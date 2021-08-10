Журналист сравнил американскую армию с "бумажным тигром"

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На сегодняшней день армия Соединенных Штатов является могущественной лишь на бумаге, считает обозреватель американского журнала National Interest Джон Россомандо. Об этом сообщает News.ru.

Журналист сравнил американские Вооруженные силы с французской армией прошлого века, которая считалась сильной, однако быстро была сокрушена. По его словам, США превращаются в "бумажного тигра", который непобедим только на словах.

Россомандо полагает, что это связано с использованием американскими генералами стратегий прошлого века, что в случае гипотетического конфликта с Китаем приведет к поражению Соединенных Штатов. Китай, как утверждает журналист, совсем не боится Вашингтона и поэтому продолжает наращивать военную мощь и "копить силы".

Ранее другой обозреватель National Interest Марк Кац заявил, что американской гегемонии в мире пришел конец. По его словам, об этом свидетельствуют провальные военные компании США на Ближнем Востоке и в Северной Африке, недостаточно жесткая позиция в отношении России после событий 2008 года в Грузии и 2014 года на Украине, а также неспособность противостоять укреплению китайского экономического могущества и распространению влияния Пекина в Азии.

