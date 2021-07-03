Китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией

08:15
Фото: AP Photo/Olivier Matthys, File
Жители Китая предостерегли страны Запада от эскалации ситуации в Черном море. Речь идет об инциденте с британским эсминцем Defender у берегов Крыма. Свое мнение китайцы выразили на портале "Гуаньча".
Ранее Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.
"Я хочу знать, смогут ли продержаться эти три корабля хотя бы полчаса в реальном бою?" – спросил один из пользователей, на что другой ответил, что считать лучше в минутах.
"Все корабли НАТО, что подойдут к дверям России, ждет гибель", – отметил еще один комментатор.
"Это у самых дверей России, поэтому корабли не нужны, достаточно ракеты береговой охраны", – сказал другой читатель.
"НАТО действительно играет с огнем! Что ж, НАТО – это всего лишь игрушка США. Продолжайте играть, и вас уничтожат!" – подчеркнул еще один житель Китая.
"Удобный случай выпадает редко, момент проходящий, воспользуйтесь шансом, чтобы потопить половину флота НАТО", – добавил юзер.
"Скорее топите их, пока они в Черном море!" – заявил следующий пользователь.
Перед этим Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о прямой линии Владимира Путина, в котором была описана реакция президента РФ на инцидент с британским эсминцем Defender.
По словам Путина, провокация с участием эсминца сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы продемонстрировать неуважение Запада к выбору жителей Крыма.
Путин назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией
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