Псаки прокомментировала высказывания Путина по инциденту в Черном море

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Цель США заключается в движении к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя слова Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море.

Журналисты спросили Псаки, координировались ли действия британского судна Соединенными Штатами и можно ли назвать произошедшее провокацией, сообщает ТАСС.

"У меня нет ничего, чтобы (предоставить. – Прим. ред.) детали или подтвердить", – сказала представитель Белого дома и предложила представителю СМИ переадресовать вопрос в Пентагон.

В то же время она напомнила слова американского президента Джо Байдена, который после саммита в Женеве заявил о планах двигаться к более предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.

Российский президент во время прямой линии сообщил, что инцидент с британским эсминцем Defender является провокацией, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он также заявил, что не считает данную историю поводом для третьей мировой войны.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.

Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.