Представитель Джонсона ответил на слова Путина о британском эсминце

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прокомментировал слова Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем в Черном море. По его словам, корабль действовал в соответствии с международным правом.

"Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", – сказал представитель.

Российский президент во время прямой линии сообщил, что инцидент с британским эсминцем Defender является провокацией, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он также заявил, что не считает данную историю поводом для третьей мировой войны.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.

Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.