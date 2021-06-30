Представитель Джонсона ответил на слова Путина о британском эсминце

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прокомментировал слова Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем в Черном море. По его словам, корабль действовал в соответствии с международным правом.
"Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", – сказал представитель.
Российский президент во время прямой линии сообщил, что инцидент с британским эсминцем Defender является провокацией, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он также заявил, что не считает данную историю поводом для третьей мировой войны.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.
Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.
Путин назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией
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