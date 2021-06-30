Путин не считает, что в истории с британским эсминцем мир был на пороге мировой войны

Фото: снимок с видео/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Путин назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией

Владимир Путин заявил, что не считает историю с британским эсминцем в Крыму поводом для третьей мировой войны. Соответствующий вопрос ему задали во время прямой линии.

"Мне так не кажется. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир стал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны", – отметил глава государства.

Он добавил, что данные действия британцев можно расценивать как провокацию. Путин также отметил, что к ситуации причастны американцы.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.

Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.

