Эксперт назвал инцидент с эсминцем самым серьезным в Черном море с распада СССР

Фото: ТАСС/снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ

Профессор кафедры международного права МГИМО, специалист по морскому праву Александр Вылегжанин назвал инцидент с британским эсминцем Defender самым серьезным происшествием в Черном море с момента распада Советского Союза. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, иностранный корабль таким образом провоцировал военный конфликт. Эксперт также добавил, что эсминец имел бы право прохода через территориальные воды России, если бы он заранее не был запрещен российской стороной из-за проведения учений.

"На память приходит та провокация, устроенная США, когда их военный корабль шел прямым курсом к побережью Крыма и когда военное руководство СССР вынуждено было применить физическое отталкивание, навал американского корабля", – привел похожий пример Вылегжанин.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь после того, как оно проигнорировало предупреждения российской стороны.

Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал полностью законными действия эсминца Defender в Черном море. По его словам, Лондон не признает присоединение Крыма к России, а соответственно, корабль передвигался в украинских водах, на что имел полное право.

В Кремле случившееся назвали сознательно подготовленной провокацией.

