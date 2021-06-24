В Кремле считают сознательной провокацией инцидент с британским эсминцем

Фото: ТАСС/снимок с видео/пресс-служба Минобороны РФ
Кремль расценивает приграничный инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма как сознательную провокацию и сожалеет в связи с ее подготовкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация", – сказал он.
Песков призвал не делать поспешных выводов относительно последствий инцидента для дальнейших отношений России и Великобритании.
"Давайте не делать таких концептуальных выводов. Мы действительно сожалеем, что такой инцидент имел место, и мы сожалеем, что он, очевидно, был именно подготовленным. Но нам не хотелось бы выводить из этого тенденции, нам не хотелось бы даже предполагать, что подобные провокационные действия могут войти в систему", – подчеркнул Песков.
Также представитель Кремля отметил, что ему неизвестно о возможном включении Британии в перечень недружественных РФ государств в связи с данным инцидентом.
В среду, 23 июня, в Минобороны РФ заявили, что Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь. При этом в британском военном ведомстве заявили, что судно прошло через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.
После инцидента с эсминцем атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в министерство обороны РФ для разъяснения действий британских военных.
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