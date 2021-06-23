В Британии ответили на заявление о нарушении российских границ эсминцем

Фото: ТАСС/Константин Сазончик
Лондон сообщил, что никто не стрелял по британскому эсминцу, он совершает мирный проход через территориальные воды Украины. Об этом сообщило британское военное ведомство.
"По кораблю Defender стрельба не велась, и мы не признаем утверждения о том, что на пути его следования сбрасывались бомбы", – говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что экипаж действовал в соответствии с международным правом.
Кроме того, там говорится, что Россия проводила учебные стрельбы в Черном море и предупредила морское сообщество об этом заранее.
Ранее атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызвали в Министерство обороны РФ после инцидента с эсминцем, который нарушил российскую границу в Черном море.
Сообщалось, что в полдень 23 июня российские пограничные сторожевые корабли открыли предупредительный огонь для того, чтобы прекратить нарушение российской границы британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма. Предварительно иностранному кораблю сообщили о возможности применения оружия, однако тот не отреагировал.
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