В Британии ответили на заявление о нарушении российских границ эсминцем

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Лондон сообщил, что никто не стрелял по британскому эсминцу, он совершает мирный проход через территориальные воды Украины. Об этом сообщило британское военное ведомство.

"По кораблю Defender стрельба не велась, и мы не признаем утверждения о том, что на пути его следования сбрасывались бомбы", – говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что экипаж действовал в соответствии с международным правом.

Кроме того, там говорится, что Россия проводила учебные стрельбы в Черном море и предупредила морское сообщество об этом заранее.

Ранее атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызвали в Министерство обороны РФ после инцидента с эсминцем, который нарушил российскую границу в Черном море.

Сообщалось, что в полдень 23 июня российские пограничные сторожевые корабли открыли предупредительный огонь для того, чтобы прекратить нарушение российской границы британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма. Предварительно иностранному кораблю сообщили о возможности применения оружия, однако тот не отреагировал.