В МИД Литвы сообщили о вручении ноты посольству РФ из-за нарушения воздушного пространства

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Представитель посольства РФ был вызван в МИД Литвы, где ему собираются выразить протест из-за якобы нарушения воздушного пространства Литвы.

"16 июня министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы выразить свой протест в связи с нарушением воздушного пространства", – сообщается на сайте ведомства.

В МИД утверждают, что над территориальными водами в Балтийском море два военных самолета РФ 15 июня нарушили воздушное пространство Литвы.

Ранее истребители Италии, Дании и Швеции сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 на отдельных участках маршрута во время их планового полета над нейтральными водами Балтийского моря.