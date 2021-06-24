Журналист BBC заявил, что британский эсминец намеренно подошел к Крыму

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Репортер BBC Джонатан Бил, находившийся на борту эскадренного миноносца Defender военно-морских сил Великобритании, заявил, что корабль преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.

Аудиозапись, сделанная в ходе инцидента, размещена на сайте телерадиокомпании.

"Я нахожусь на борту военного корабля в Черном море. Экипаж уже находился на боевых постах, приближаясь к южной части <...> Крыма. <...> Это было бы преднамеренным шагом", – рассказал Бил.

Журналист также сообщил, что два российских корабля береговой охраны несколько раз пытались заставить британский миноносец изменить курс.

"Два российских корабля береговой охраны, преследовавшие военный корабль Королевского флота, пытались заставить его изменить курс. <...> По радио раздавались все более враждебные предупреждения", – добавил он.

Репортер уличил министерство обороны Великобритании в распространении недостоверной информации об этом инциденте.

Ранее сообщалось, что 23 июня российские пограничные сторожевые корабли открыли предупредительный огонь для того, чтобы прекратить нарушение российской границы британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма.

В свою очередь в Минобороны Великобритании заявили, что никто не стрелял по британскому эсминцу, он совершал мирный проход через территориальные воды Украины, а экипаж действовал в соответствии с международным правом.