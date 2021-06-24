Опубликовано видео с борта нарушившего границу РФ британского эсминца

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Британская телерадиовещательная компания BBC опубликовала видеозапись с борта эсминца Defender, которую сняла съемочная бригада репортера Джонатана Била во время инцидента с нарушением государственной границы РФ у берегов Крыма.

На кадрах можно увидеть пролеты российских боевых самолетов, а также услышать предупредительные выстрелы.

В среду, 23 июня, в Минобороны РФ заявили, что Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь. При этом в британском военном ведомстве заявили, что судно прошло через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

Позднее репортер BBC Джонатан Бил, находившийся на борту эскадренного миноносца Defender, уличил министерство обороны Великобритании в распространении недостоверной информации об этом инциденте и заявил, что корабль преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.