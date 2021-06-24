Пушков назвал истерикой реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем

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Реакция Киева на инцидент с эсминцем Великобритании, нарушившим границу России в Черном море, является очередной истерикой, считает сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о якобы проявившейся в ходе случившегося "российской агрессии" и призывы к Киеву и НАТО перейти на "новый уровень взаимодействия".

"Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем. <...> Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

В среду, 23 июня, в Минобороны РФ заявили, что Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь. При этом в британском военном ведомстве заявили, что судно прошло через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

Позднее Репортер BBC Джонатан Бил, находившийся на борту эскадренного миноносца Defender, уличил министерство обороны Великобритании в распространении недостоверной информации об этом инциденте и заявил, что корабль преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.