Пушков назвал истерикой реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Реакция Киева на инцидент с эсминцем Великобритании, нарушившим границу России в Черном море, является очередной истерикой, считает сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о якобы проявившейся в ходе случившегося "российской агрессии" и призывы к Киеву и НАТО перейти на "новый уровень взаимодействия".
"Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем. <...> Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах", – написал Пушков в своем телеграм-канале.
В среду, 23 июня, в Минобороны РФ заявили, что Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь. При этом в британском военном ведомстве заявили, что судно прошло через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.
Позднее Репортер BBC Джонатан Бил, находившийся на борту эскадренного миноносца Defender, уличил министерство обороны Великобритании в распространении недостоверной информации об этом инциденте и заявил, что корабль преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.
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