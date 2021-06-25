Посольство РФ назвало голословными заявления Пентагона по инциденту с эсминцем Defender

06:45
Фото: скриншот видео ФСБ РФ
Обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем Defender являются голословными, заявили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.
"Отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг полуострова",– говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь после того, как оно проигнорировало предупреждения российской стороны.
В Великобритании в ответ на произошедшее сообщили, что эсминец следовал через территориальные воды Украины с мирными целями. Позднее издание The Daily Telegraph сообщило, что окончательное решение о проходе эсминца Defender вблизи берегов Крыма принимал премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон.
В МИД РФ рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender
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