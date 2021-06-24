ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем

Видео: ФСБ РФ

ФСБ РФ опубликовала видеоматериалы о нарушении госграницы со стороны британского эсминца в Черном море.

В ролике зафиксированы переговоры российских пограничников в момент инцидента.

"Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!" – звучат команды.

Пограничники предприняли попытки остановить британский корабль и только после того, как судно продолжило путь, открыли огонь.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. В Великобритании в ответ на произошедшее сообщили, что эсминец следовал через территориальные воды Украины с мирными целями.