В МИД РФ выразили протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем в Черном море

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с тем, что британский эсминец незаконно пересек границу РФ в Черном море.
"Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", – приводит ТАСС сообщение ведомства.
В МИД РФ добавили, что ответственность за повторные нарушения будет лежать на британской стороне.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь после того, как оно проигнорировало предупреждения российской стороны.
В Великобритании в ответ на произошедшее сообщили, что эсминец следовал через территориальные воды Украины с мирными целями. В местном военном ведомстве добавили, что экипаж судна действовал в рамках международного права.
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