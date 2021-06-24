МИД Британии отверг российскую версию инцидента с эсминцем

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Снимок с видео

Глава министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что российская версия инцидента с участием эсминца Defender является "предсказуемо неточной". Об этом сообщает РИА Новости.

"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом", – уточнил министр.

Он подчеркнул, что никаких предупредительных выстрелов совершено не было, а корабль совершал мирный проход через акваторию Украины, не пересекая границу с Россией.

23 июня в Минобороны РФ заявили, что Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь.

При этом в британском военном ведомстве заявили, что судно прошло через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

