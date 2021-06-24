В МИД РФ отреагировали на инцидент с эсминцем Британии

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Россия будет отвечать на возможные провокационные действия извне, если российские границы будут нарушаться подобно ситуации с британским эсминцем в Крыму. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Всегда найдутся те люди, для которых провокативный путь развития событий является, наверное, наиболее удобным. Но на это будет даваться ответ", – подчеркнула дипломат, комментируя инцидент с судном "Дефендер".

Ранее сообщалось, что 23 июня российские пограничные сторожевые корабли открыли предупредительный огонь для того, чтобы прекратить нарушение российской границы британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма.

В свою очередь, в Минобороны Великобритании заявили, что никто не стрелял по британскому эсминцу, он совершал мирный проход через территориальные воды Украины, а экипаж действовал в соответствии с международным правом.

