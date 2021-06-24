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Безопасность

11:01

Главком ВМФ дал комментарий о ситуации с британским эсминцем

безопасность

Фото: снимок с видео/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Главком ВМФ России прокомментировал ситуацию с британским эсминцем, вошедшим в Черное море, сообщает РИА Новости.

"Инцидент с британским эсминцем – это провокация, вызов, британская сторона должна дать оценку действиям экипажа и провести расследование", – сказал главком ВМФ Николай Евменов.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел у берегов Крыма в октябре прошлого года, но его подробности стали известны только сейчас. Информацию о корабле ВМС Великобритании, вошедшем в акваторию Черного моря, опубликовал портал Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.

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