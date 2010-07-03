Британский корабль разведки заметили в Черном море

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Корабль ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря. Информацию опубликовал портал Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор, передает РИА Новости.

Сообщается, что корабль HMS Echo движется в северном направлении.

HMS Echo предназначен для проведения разведки и может предоставлять сведения в режиме реального времени. Корабль оснащен тремя шестиствольными 7,62-миллиметровыми пулеметами M134 Minigun, двумя 20-миллиметровыми зенитными скорострельными пушками Oerlikon и четырьмя крупнокалиберными пулеметами.

HMS Echo заходил в Черное море в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что военные корабли НАТО вошли в Балтийское море. Возглавил группу ракетный эсминец ВМС США "Грейвли". Также в акваторию вошли фрегаты ВМС Польши "К.Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".

14 апреля в акваторию Черного моря вошел корабль ВМС США. Уже при заходе он был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.