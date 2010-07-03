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Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, сообщает министерство обороны России. Как уточняется, возглавляет группу ракетный эсминец ВМС США "Грейвли". Также в акваторию вошли фрегаты ВМС Польши "К.Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также самолетов морской авиации.

14 апреля в акваторию Черного моря вошел корабль ВМС США. Уже при заходе он был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.

Это не первый эсминец, вошедший в Черное море с начала года. Однако, по мнению главного редактора военно-исторического журнала "Military Крым" Сергея Ченныка, США лишь "имитируют" свое участие в совместных учениях Украины и НАТО в Черном море.