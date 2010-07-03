Корабли ЧФ установили слежение за эсминцем США

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Силы Черноморского флота непрерывно следят за американским эсминцем Ross. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной Минобороны РФ.

В акваторию Черного моря корабль ВМС США вошел 14 апреля. Уже при заходе он был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.

Сейчас за эсминцем следят патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

Это не первый эсминец, вошедший в Черное море с начала года. Однако, по мнению главного редактора военно-исторического журнала "Military Крым" Сергея Ченныка, Соединенные Штаты Америки лишь "имитируют" свое участие в совместных учениях Украины и НАТО в Черном море.