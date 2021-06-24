Борис Джонсон назвал законными действия британского эсминца около Крыма

Фото: Минобороны РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал полностью законными действия эсминца Defender вблизи Крыма. По его словам, британское судно легально передвигалось в международных водах.

"Важный момент – мы не признаем российскую аннексию Крыма. <...> Это воды Украины, и было совершенно правильным использовать их для перемещения из точки A в B", – приводит его слова Reuters.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь после того, как оно проигнорировало предупреждения российской стороны. После инцидента атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызвали в министерство обороны РФ для дачи объяснений.

Позже в британском военном ведомстве заявили, что никто не стрелял по эсминцу, он совершал мирный проход через территориальные воды Украины.

В Кремле случившееся назвали сознательно подготовленной провокацией.

