Захарова раскритиковала заявления Великобритании по инциденту с эсминцем в Черном море

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложными заявления Минобороны Британии и посольства страны в Москве относительно инцидента с кораблем в Черном море. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Дипломат обратила внимание на то, что на борту судна, которое пересекло государственную границу РФ, был журналист, подтвердивший факт нарушения.

"Кто же врет: британское Минобороны, британский журналист телеканала BBC или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз – британское министерство обороны и британское посольство", – написала Захарова.

Инцидент с британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма произошел в полдень 23 июня. Российские пограничные сторожевые суда открыли предупредительный огонь по кораблю, нарушившему госграницу РФ.

По версии Минобороны Великобритании, корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины. В посольстве страны в Москве также отметили, что РФ описывает инцидент в Черном море неточно.

В связи с произошедшим в министерство обороны РФ был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве.