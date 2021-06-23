В Госдуме назвали законной предупредительную стрельбу у берегов Крыма

16:55
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Действия военнослужащих Черноморского флота и сотрудников пограничной службы ФСБ РФ, которые, открыв предупредительный огонь, пресекли нарушение госграницы британским эсминцем, являются абсолютно законными и обоснованными, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Действия пограничников Черноморского флота России абсолютно обоснованные и законные. Нужно отметить, что сегодня, к великому сожалению, нарушения со стороны флота Великобритании и флота США, а также попытки таких нарушений имеют некую закономерность, особенно в преддверии учений, которые будут проводиться, – это недопустимо. Мы будем делать все возможное, принуждать и Великобританию, и США соблюдать право, при необходимости будет огонь на поражение. Мы не допустим нарушения территориальной целостности нашей страны", – сказал парламентарий.
По словам Швыткина, действия российских военных носили превентивный характер и поэтому их нельзя расценивать как агрессивные.
"Агрессивности здесь нет, агрессивность как раз в действия британского флота, который нарушил нашу территориальную целостность", – подытожил он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в полдень 23 июня российские пограничные сторожевые корабли открыли предупредительный огонь для того, чтобы прекратить нарушение российской границы британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма. Предварительно иностранному кораблю сообщили о возможности применения оружия, однако тот не отреагировал.
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