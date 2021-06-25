Решение о проходе эсминца вблизи Крыма принимал Борис Джонсон – СМИ

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Окончательное решение о проходе эсминца Defender вблизи берегов Крыма принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны Соединенного королевства сообщает издание The Daily Telegraph. Отмечается, что идея о проходе судна стала причиной спора между главами двух британских министерств – МИД и Минобороны. По данным газеты, маршрут предложил глава внешнеполитического ведомства Доминик Рааб, в свою очередь глава военного ведомства Бен Уоллес опасался последствий.

"Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру, чтобы он принял решение", –говорится в сообщении.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь после того, как оно проигнорировало предупреждения российской стороны.

В Великобритании в ответ на произошедшее сообщили, что эсминец следовал через территориальные воды Украины с мирными целями. В местном военном ведомстве добавили, что экипаж судна действовал в рамках международного права. Такое же заявление сделал и Джонсон. В Кремле данный инцидент назвали сознательной провокацией.

В то же время репортер BBC Джонатан Бил, находившийся на борту эскадренного миноносца Defender, уличил министерство обороны Великобритании в распространении недостоверной информации об этом инциденте и заявил, что корабль преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.