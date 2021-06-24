В МИД РФ заявили о политическом подтексте инцидента с британским эсминцем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Политической целью приграничного инцидента с эсминцем ВМС Великобритании у берегов Крыма была провокация, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Политический компонент заключается в провокативной деятельности стран НАТО, а Британия является страной НАТО, вблизи наших границ на протяжении длительного времени. И это тоже факт. Вот это является политическим компонентом – бесконечное создание какой-то турбулентности, провокаций и многого того, что с этим связано, в отношении России", – сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Захарова подчеркнула, что Запад нуждается в подобных действиях, чтобы подпитывать миф о непредсказуемом поведении России и российской угрозе.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь после того, как оно проигнорировало предупреждения российской стороны.
В Великобритании в ответ на произошедшее сообщили, что эсминец следовал через территориальные воды Украины с мирными целями. В местном военном ведомстве добавили, что экипаж судна действовал в рамках международного права.
В МИД РФ выразили протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем в Черном море
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