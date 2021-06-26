Посол РФ в Лондоне заявил, что инцидент с эсминцем мог привести к военному столкновению

Фото: AP Photo/Georgian Interior Ministry via AP
Инцидент с эсминцем Defender ВМС Великобритании, нарушившим госграницу РФ у берегов Крыма, мог спровоцировать военное столкновение, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая, действительно, может довести нас до серьезного военного инцидента, что признал начальник Генерального штаба Великобритании буквально вчера вечером", – сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По словам Келина, в ближайшее время он проведет ряд встреч с представителями британской стороны, в рамках которых он надеется прояснить обстоятельства данного инцидента.
"У меня сейчас намечены встречи с людьми, достаточно отмеченными, которые отвечают за внешнюю политику, вопросы безопасности. Я надеюсь все-таки прояснить это дело вместе с ними и достаточно четко сказать, что либо политический диалог, либо провокация", – отметил посол.
Дипломат подчеркнул, что инцидент с эсминцем повлек сбой в политическом диалоге между Москвой и Лондоном.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь после того, как оно проигнорировало предупреждения российской стороны.
Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что инцидент мог привести к необоснованной эскалации напряженности между странами. Он добавил, что в сложном случае столкновение могло привести к военным действиям.
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