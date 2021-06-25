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Политика

21:27

Посол предупредил о жестком ответе РФ на повторную провокацию Лондона в Черном море

политика

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ может жестко ответить на повторные провокации Лондона в Черном море. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

"...если пойдет эскалация, если подобные провокации будут повторяться, особенно вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придется отвечать достаточно жестко. И ухудшение пойдет еще дальше", – заявил Келин.

23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании вошел в Черное море у берегов Крыма без официального разрешения. Пограничная служба, а также расчет Черноморского флота потребовали от судна развернуться, а затем открыли предупредительный огонь.

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что инцидент мог привести к необоснованной эскалации напряженности между странами. Специалист добавил, что в сложном случае столкновение могло привести к военным действиям.

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