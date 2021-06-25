Минобороны РФ назвало "эпическим фиаско" инцидент с британским судном в Черном море

Фото: снимок с видео/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Министерство обороны РФ оценило действия военно-морских сил Великобритании в инциденте с эсминцем, который ранее нарушил территориальную границу России. Об этом сообщает ТАСС.
"Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил", – заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Британское судно Defender зашло в российские воды 23 июня. Расчеты Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ потребовали от корабля развернуться, а после открыли предупредительный огонь.
В Великобритании посчитали действия своего корабля законными, сославшись на то, что экипаж следовал с мирными целями по территориальным водам Украины.
В МИД РФ указали на политический подтекст инцидента. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, британская сторона рассчитывала организовать провокацию.
В МИД РФ рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender
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