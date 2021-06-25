Минобороны РФ назвало "эпическим фиаско" инцидент с британским судном в Черном море

Фото: снимок с видео/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны РФ оценило действия военно-морских сил Великобритании в инциденте с эсминцем, который ранее нарушил территориальную границу России. Об этом сообщает ТАСС.

"Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил", – заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Британское судно Defender зашло в российские воды 23 июня. Расчеты Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ потребовали от корабля развернуться, а после открыли предупредительный огонь.

В Великобритании посчитали действия своего корабля законными, сославшись на то, что экипаж следовал с мирными целями по территориальным водам Украины.

В МИД РФ указали на политический подтекст инцидента. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, британская сторона рассчитывала организовать провокацию.