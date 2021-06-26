Японцы призвали отобрать Курилы у России после инцидента с эсминцем Defender

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Фото: depositphotos/denisismagilov
Жители Японии эмоционально отреагировали на инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма. По непонятным причинам многие увидели в этом возможность на "возвращение" Южных Курил.
"Остается только молиться на британцев – наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий", – приводит РИА Новости комментарий одного из жителей Японии, который он написал под статьей об инциденте в одном из местных изданий.
Другие писали о том, что если в Крыму возникнет война, то Японии "будет легче забрать себе" территории, некоторые предложили военным кораблям постоянно ходить вокруг северных островов, чтобы Россия "понервничала".
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь после того, как оно проигнорировало предупреждения российской стороны.
Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что инцидент мог привести к необоснованной эскалации напряженности между странами. Специалист добавил, что в сложном случае столкновение могло привести к военным действиям. Позднее посол России в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что Москва может жестко ответить на повторные провокации Лондона в Черном море.
В МИД РФ рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender
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