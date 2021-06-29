Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты России

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Владимир Путин готов принять любые меры для защиты России, но о плохих сценариях лучше не заговаривать. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "России-24", комментируя инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма.

Представителю Кремля был задан вопрос, готов ли российский лидер отдать приказ стрелять по кораблям НАТО. Песков ответил, что порой слова материализуются, так что говорить о подобном не следует.

"Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он отметил, что российские власти знают, для чего британцы организовали этот инцидент, и назвал случившееся провокацией.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.

Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.

Днем 27 июня BBC представило публикацию о том, что судно могло пойти по альтернативному маршруту, не нарушая пределы РФ. Вместо этого корабль вошел в территориальные воды России и покинул их только после предупредительной стрельбы.