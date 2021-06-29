Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты России

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Владимир Путин готов принять любые меры для защиты России, но о плохих сценариях лучше не заговаривать. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "России-24", комментируя инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма.
Представителю Кремля был задан вопрос, готов ли российский лидер отдать приказ стрелять по кораблям НАТО. Песков ответил, что порой слова материализуются, так что говорить о подобном не следует.
"Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется", – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Он отметил, что российские власти знают, для чего британцы организовали этот инцидент, и назвал случившееся провокацией.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.
Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.
Днем 27 июня BBC представило публикацию о том, что судно могло пойти по альтернативному маршруту, не нарушая пределы РФ. Вместо этого корабль вошел в территориальные воды России и покинул их только после предупредительной стрельбы.
Новости мира: секретные документы о проходе британского эсминца у Крыма нашли на остановке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: