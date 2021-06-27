СМИ опубликовали секретные документы о проходе британского судна у Крыма

16:33
Фото: АР/Georgian Interior Ministry
Издание BBC опубликовало секретные документы, связанные с инцидентом из-за прохода британского эсминца Defender в Черном море вблизи Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
В СМИ сообщили, что 50-страничный доклад министерства обороны Великобритании был найден на автобусной остановке в Кенте. Материалы в редакцию передал человек, пожелавший остаться анонимным.
В секретных данным британского Минобороны указано, что агрессивная реакция Москвы на проход военного корабля в Черном море предусматривалась. Изучался альтернативный маршрут, который в итоге не был реализован.
Документ также содержит в себе сведения о политике Джо Байдена в отношении Китая и планах Великобритании по присутствию в Афганистане.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.
Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.
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