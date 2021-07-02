Японцев встревожило заявление Путина об инциденте с эсминцем Defender

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Фото: kremlin.ru
Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о прямой линии Владимира Путина, в котором была описана реакция президента РФ на инцидент с британским эсминцем Defender.
По словам Путина, провокация с участием эсминца сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы продемонстрировать неуважение Запада к выбору жителей Крыма.
"Даже если мы бы потопили этот корабль, мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями в этой войне – это очень важная вещь", – сказал российский лидер.
Читатели портала Yahoo News Japan начали активно комментировать данный материал, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Один из пользователей написал, что США и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок.
"Союз России и Китая – страшная вещь! И Япония должна его бояться!" – отметил другой пользователь.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.
Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.
Путин во время прямой линии сообщил, что инцидент с британским эсминцем Defender является провокацией.
Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала высказывания Путина. Она напомнила слова президента США Джо Байдена, который после саммита в Женеве заявил о планах двигаться к более предсказуемым отношениям с РФ.
Путин назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией
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