В США описали сценарий "кошмарной" мировой войны в 2034 году

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Отставной адмирал из США Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге "2034: Роман о грядущей мировой войне" предположили, каким может быть конфликт планетарного масштаба в будущем. Отрывок из романа опубликовало издание National Interest.

Авторы считают, что к "глобальному пожару" приведет столкновение Соединенных Штатов и Китая в Южно-Китайском море, на полях боя во всем мире будут преобладать автономная беспилотная военная техника и дроны, а военные действия будут сопровождаться масштабными хакерскими атаками на системы противника.

"И мы должны признать, что основные системы вооружений будущего будут в основном беспилотными и часто автономными. Мы продолжаем покупать и создавать системы вооружений, предназначенные для конфликтов, с которыми мы вряд ли столкнемся снова", – говорится в произведении.

Джеймс Ставридис убежден, что США также придется обучать небольшие группы элитного спецназа, которые интегрируют с комплексами на основе прорывных биотехнологий.

Ранее старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд заявила, что нынешнее состояние Вооруженных сил США вызывает тревогу. По мнению эксперта, большое количество военной техники американской армии устарело, а имеющихся в войсках боевых единиц недостаточно.

Кроме того, она считает, что армия Соединенных Штатов не имеет достаточно подразделений, чтобы выполнить все необходимые боевые задачи.