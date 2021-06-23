Депутат бундестага заявила о подготовке Германии к войне с Россией

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Германия, наращивая расходы на оборону, готовится к войне с Россией, заявила депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен в своей статье для газеты nd.DerTag.

Она считает, что вместо дипломатии немецкое правительство делает ставку на "беспрецедентное перевооружение", чтобы стать в ближайшие несколько лет крупной военной державой с расходами на оборону в размере 85 миллиардов евро.

"Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России. <...> Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение немецким правительством истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, – это лишь две стороны одной медали", – утверждает Дагделен.

По ее словам, отношения Москвы и Берлина "достигли дна", а в Германии ни дня не проходит без требований о введении новых антироссийских санкций. Дагделен отметила, что все призывающие к борьбе с РФ не заинтересованы в снятии напряженности и создают "новые образы врага в целях подготовки к вооруженному конфликту".

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркивала, что Россия готова обсуждать с Североатлантическим альянсом вопросы деэскалации и предотвращения инцидентов. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что тесное сотрудничество РФ с Белоруссией и Китаем в последнее время вызывает беспокойство. Он уточнил, что в случае угроз со стороны Москвы или Минска альянс готов защищать союзников.