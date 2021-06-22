Путин рассказал о роли примирения россиян и немцев для единой Европы

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Для становления единой Европы большую роль сыграло историческое примирение россиян и немцев. Об этом написал Владимир Путин в статье, приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

"Хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии", – заявил он.

Ранее сообщалось, что президент России подготовил специальную статью для одного из ведущих изданий Германии.

Утром 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.

В День памяти и скорби во всех регионах страны и за рубежом проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого события.