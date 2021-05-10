В США назвали уязвимое место армии страны

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Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Нынешнее состояние Вооруженных сил США вызывает тревогу. Такое мнение высказала старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд в интервью изданию The National Interest.
По мнению эксперта, большое количество военной техники армии США устарело, а имеющихся в войсках боевых единиц недостаточно.
"Большая часть военного оборудования была закуплена в 1980-х и 1990-х годах. Военно-морской флот сократился почти вдвое по сравнению с тем, каким он был тридцать лет назад. Количество часов налета у пилотов ВВС поставило бы под сомнение их компетентность во времена холодной войны", – сказала Вуд.
По ее словам, американская армия не имеет достаточно подразделений, чтобы выполнить все необходимые боевые задачи. При этом союзники США не способны помочь стране в случае серьезного кризиса, заверила специалист.
В то же время, армии стран-конкурентов имеют новое оборудование и передовые технологии. Вуд предположила, что Пекин в случае возможной войны Китая и США за Тайвань не позволит американской армии перевести дух.
"То же самое можно сказать и о противостоянии США с Ираном, если он нападет на Израиль, или о противостоянии с Россией, если она решит отрезать наших балтийских союзников от остальной Европы", – заявила она.
Вуд резюмировала, что армии США необходима срочная модернизация.
Ранее масштабный воздушный десант высадили военные армии США в Эстонии в ходе учений Swift Response. Большая часть десантников прибыла в Эстонию самолетами из США.
Высадка происходила ночью в тактической обстановке. На учениях присутствовала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
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