США высадили десант в Эстонии в рамках крупнейших за 25 лет учений

Фото: twitter.com/USArmyEURAF

Масштабный воздушный десант высадили военные армии США в Эстонии в ходе учений Swift Response. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

"Более 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также были сброшены боевая техника и снаряжение", – уточняется в сообщении.

В штабе добавили, что большая часть десантников прибыла в Эстонию самолетами из США. Высадка происходила ночью в тактической обстановке. На учениях присутствовала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

На центральный полигон десантники отправятся днем и ночью 8 мая.

Планируется, что учения посетят командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер М. Каволи, командующий 8-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Э. Курилла и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью.

Ранее задействованные в учениях на юге РФ войска начали перебрасывать в места постоянной дислокации.

