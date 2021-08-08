В США назвали признаки крушения американской империи

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Американской гегемонии в мире пришел конец, поскольку США не смогли справиться с вызовами XXI века. Таким мнением поделился обозреватель издания National Interest Марк Кац.

По его словам, в эпоху биполярной системы международных отношений в мире доминировали две державы – СССР и США. После развала Советского Союза роль гегемона досталась Соединенным Штатам, но сегодня ее статус находится под сомнением.

Одним из признаков конца американского доминирования Кац считает провал Вашингтона в крупномасштабных военных операциях в Афганистане и Ираке, а также неспособность возглавить урегулирование конфликтов в Сирии, Йемене и Ливии.

Другой признак краха – тот факт, что США недостаточно жестко ответили России после событий 2008 года в Грузии и 2014 года на Украине, полагает он.

Также журналист коснулся отношений с Китаем, которому Соединенные Штаты позволили нарастить экономическое могущество, укрепить свое влияние в Азии и расширить его за счет инициативы "Один пояс – один путь". Кроме того, Вашингтон провалил попытку сближения со своими противниками в лице КНДР и Ирана.

Ранее отставной адмирал из США Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге "2034: Роман о грядущей мировой войне" предположили, каким может быть конфликт планетарного масштаба в будущем.

Они полагают, что к "глобальному пожару" приведет столкновение Соединенных Штатов и Китая в Южно-Китайском море, на полях боя во всем мире будут преобладать автономная беспилотная военная техника и дроны, а военные действия будут сопровождаться масштабными хакерскими атаками на системы противника.

