В США назвали российские подлодки с гиперзвуковым оружием угрозой для НАТО

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Оснащенные гиперзвуковыми ракетами российские подводные лодки представляют серьезную угрозу для восточноевропейских союзников по НАТО в Черном море, считает военный обозреватель из Соединенных Штатов Крис Осборн.

"Остановить ракеты, летящие со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, представляет собой сложную задачу для любых сил, а запуск с подводных лодок создает дополнительные проблемы. <...> Новые российские подводные лодки <...> могут сдерживать восточноевропейских союзников по НАТО, таких как Албания и Болгария", – написал Осборн в своей статье для издания The National Interest.

Он также выразил опасения относительно новых технологий, которые позволяют снижать уровень шума. По мнению военного эксперта, это поможет российским подводным лодкам достигать прибрежных районов, которые недоступны для надводных кораблей с глубокой осадкой.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, при каких обстоятельствах силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Черном море.