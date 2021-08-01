В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, при каких обстоятельствах силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Черном море. Об этом сообщает Business Insider.

Он отметил, что командиры эсминцев НАТО самостоятельно принимают решение, готовится ли атаковать иностранный самолет, который пролетает вблизи.

"Можно утверждать, что они (россияне – Прим.) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", – подчеркнул Берк.

По его словам, российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, действующие в Черном море. При этом он отметил, что эти действия являются безопасными и профессиональными.

Ранее Берк оценил профессионализм российских ВКС. По словам адмирала, в настоящее время Россия представляет для Штатов такую же угрозу, какая исходила и от СССР.

Он также убежден в том, что ВС РФ за последние десять-двадцать лет модернизировали системы вооружений и подводный флот.