Американский адмирал оценил профессионализм российских ВКС

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Перехваты Вооруженными силами России военных самолетов и кораблей США и НАТО являются безопасными и профессиональными, заявил командующий ВМС Соединенных Штатов в Европе и Африке Роберт Берк.
"В общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными, несмотря на то что нацелены на устрашение", – приводит слова адмирала ТАСС.
Выступая на онлайн-семинаре, проведенном Мемориальным фондом ВМС США, Берк также прокомментировал ситуацию в Черном море. Он отметил, что силы Соединенных Штатов и Североатлантического Альянса в этом регионе постоянно сопровождаются кораблями РФ. По его мнению, в этом случае существует большой риск возникновения инцидентов.
По словам Берка, в настоящее время Россия представляет для Штатов такую же угрозу, какая исходила и от СССР. Он также убежден в том, что ВС РФ за последние десять–двадцать лет модернизировали системы вооружений и подводный флот.
15 июля российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа поднимался над акваторией Тихого океана на сопровождение американского патрульного самолета Р-8А "Посейдон". В этот же день две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 сопроводили над Беринговым морем три бомбардировщика США, приблизившихся к российской границе.
В конце мая этого года Владимир Путин заявил, что нестабильная обстановка в мире и большое число рисков требуют от Вооруженных сил РФ постоянной и высокой боеготовности. Президент подчеркнул, что в дальнейшем в стране будет развиваться потенциал оборонных предприятий, а также будет совершенствоваться структура и состав армии и флота.
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