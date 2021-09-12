В США предрекли Франции быстрое поражение в случае войны с Россией

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Франция не сможет оказывать России долгое сопротивление в случае войны, считают в американском аналитическом центре RAND. Об этом пишет Forbes.

По мнению авторов исследования, французская армия обладает самой современной боевой техникой. В частности, в вооруженных силах Франции имеются новейшие самолеты, профессионально обученные подразделения спецназа и ядерное оружие.

В то же время, специалисты RAND приходят к выводу, что французские ВС ненадежны, так как не имеют достаточных людских резервов и запасов боеприпасов.

В свою очередь, Россия является сильным и умелым противником, признают эксперты аналитического центра. В RAND считают, что без американской поддержки Париж при военном конфликте ждет полный провал.

Ранее в Германии описали сценарий третьей мировой войны. Бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер предположил, что противостояние развернется в киберпространстве.

До этого советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил, что США развязали новый тип войны против России. По словам эксперта, западные страны стараются избегать прямого столкновения с РФ, поскольку испытывают страх перед ее ядерным оружием и современной армией.