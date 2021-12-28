Жириновский предложил включать новогодние каникулы в отпуска граждан

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за отмену общих новогодних праздников. Взамен политик предложил дать гражданами возможность присоединять эти дни к своим отпускам.

"Лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит – имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет", – выразил мнение Жириновский в интервью РИА Новости.

Глава ЛДПР также допустил, что граждане могут получить возможность прибавлять по одному-два выходных каждую вторую неделю. Политик подчеркнул, что новогодние каникулы являются периодом экстремального скачка смертности.

"10 дней новогоднего локдауна провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период", – заявил парламентарий.

Жириновский продолжил, что в период новогодних праздников граждане не имеют возможности заниматься полезными делами. Большинство учреждений не работают, а поездки становятся дороже, отмечает политик.

"Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить", – добавил он.

Ранее москвичи рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки. По данным аналитиков сервиса объявлений "Авито", большинство горожан рассчитывают купить подарки на сумму до 10 тысяч рублей.

Купить подарки на сумму от пяти до 10 тысяч рублей готовы 26% опрошенных москвичей, еще 20% намерены потратить от трех до пяти тысяч рублей. Еще 12% респондентов намерены ограничиться суммой от одной до трех тысяч рублей. Выбрать подарок в пределах одной тысячи собираются 5% участников опроса.