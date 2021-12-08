Москвичи рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Большинство москвичей (63%) собираются потратить на новогодние подарки до 10 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса объявлений "Авито".

Купить подарки на сумму от пяти до 10 тысяч рублей готовы 26% опрошенных москвичей, еще 20% намерены потратить от трех до пяти тысяч рублей. Еще 12% респондентов намерены ограничиться суммой от одной до трех тысяч рублей. Выбрать подарок в пределах одной тысячи собираются 5% участников опроса. Раскошелиться на новогодние подарки более чем на 10 тысяч рублей приготовились 37% москвичей.

Москвичи также рассказали, что хотели бы получить на Новый год гаджеты (30%), одежду и обувь (22%), аксессуары (21%), путешествия (20%) и инструменты (20%). При этом большинство опрошенных решили дарить сладости – 41%, предпочтение гаджетам отдали 29% респондентов, еще 28% рассматривают в качестве подарка алкоголь, по 26% участников опроса решили подарить сертификаты и аксессуары.

Участники опроса также поделились, что хотят подарить товары для красоты и стиля – ювелирные украшения, косметику, парфюм. Также популярными оказались подарки, сделанные своими руками: альбомы с фотографиями, мыло ручной работы и разнообразные поделки.

Ранее в Москве запустили горячую линию по вопросам качества новогодних подарков. Консультированием по безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков займется управление Роспотребнадзора по Москве.

