Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве запустили горячую линию по вопросам качества новогодних подарков. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Москве.

"Управлением c 6 по 17 декабря 2021 года проводится тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров, по выбору новогодних подарков", – говорится в сообщении.

Получить консультацию можно по телефону общественной приемной 8 (495) 785-37-41, а по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия можно обратиться по телефонам 8 (495) 687-60-72, 8 (495) 616-67-94, 8 (495) 687-63-60 и 8 (495) 687-40-57. Кроме того, ответить на вопросы смогут в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве".

Ранее сообщалось, что почти 20 новогодних елок украсят станции Московского метрополитена в преддверии праздника. На данный момент специалисты начали украшать кассы и стойки живого общения.

