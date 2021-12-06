Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве запустили горячую линию по вопросам качества новогодних подарков. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Москве.
"Управлением c 6 по 17 декабря 2021 года проводится тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров, по выбору новогодних подарков", – говорится в сообщении.
Получить консультацию можно по телефону общественной приемной 8 (495) 785-37-41, а по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия можно обратиться по телефонам 8 (495) 687-60-72, 8 (495) 616-67-94, 8 (495) 687-63-60 и 8 (495) 687-40-57. Кроме того, ответить на вопросы смогут в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве".
Ранее сообщалось, что почти 20 новогодних елок украсят станции Московского метрополитена в преддверии праздника. На данный момент специалисты начали украшать кассы и стойки живого общения.
Россияне назвали самые неудачные подарки на Новый год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: