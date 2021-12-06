Стоимость новогодних салатов выросла на 15–25% – СМИ

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За год стоимость популярных новогодних салатов – оливье и селедки под шубой – выросла на 15 и 20 процентов соответственно. Об этом со ссылкой на анализ данных Росстата сообщает газета "Известия".
Таким образом, четыре порции салата оливье обойдутся в 416 рублей, селедка под шубой – в 209 рублей. Отмечается, что подорожали все ингредиенты. Цена на картофель увеличилась почти на 80%, на морковь – на 41%, репчатый лук – на 33%, майонез и яйца – на 28%, на консервированные овощи, горошек и колбасу – на 9%.
Как отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, одним из главных факторов подорожания продовольствия в мире стала пандемия – увеличились издержки производителей, изменились маршруты поставок.
По мнению эксперта, как только эпидемиологическая ситуация успокоится, начнет сокращаться инфляция. По его расчетам, спад может начаться после февраля 2022 года.
"Активнее цена росла на более дешевую продукцию – изменение ее стоимости не так чувствительно для покупателей, это актуально для всех товаров. <...> Дорогая продукция имеет большую базу, относительно которой растет цена, поэтому увеличение стоимости идет медленнее", – пояснил Остапкович.
По информации издания, в среднем продуктовая инфляция в России увеличилась до 10%, при этом в Минсельхозе уже подготовили меры, которые должны притормозить увеличение цен в следующем году.
Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, что новогодний стол для российской семьи из четырех человек в нынешнем году обойдется в 11 тысяч 499 рублей.
В стандартный новогодний стол были включены крепкие алкогольные напитки, шампанское, рыбные и мясные деликатесы, икра, салат оливье, а также овощи и фрукты.
"Доктор 24": новогодние салаты
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