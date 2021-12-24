В СФ оценили идею убрать из городов алкогольные магазины

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов прокомментировал идею вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов. По его мнению, это может привести к появлению подпольных рынков алкоголя, сообщает РИА Новости.
"Это перебор, такой практики я не видел даже в других странах. Это пиар, чтобы подобная тема обсуждалась перед Новым годом", – выразил мнение он.
Абрамов подчеркнул, что запретительные меры в данном случае не помогут, необходимо предлагать разумные вещи. По его словам, у людей должна быть альтернатива в виде здорового досуга и занятий спортом.
"Ограничения на продажу алкоголя мы уже проходили в 80-х годах, когда в итоге алкоголь мог привезти любой таксист", – напомнил он.
Если приобретение спиртных напитков будет труднодоступно, то может возникнуть подпольный рынок алкоголя, а также суррогаты, наносящие вред здоровью людей, заключил парламентарий.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо рассмотреть успешный зарубежный опыт вынесения алкогольных магазинов за населенные пункты.
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