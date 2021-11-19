Депутат предложил ограничить продажу спиртного перед Новым годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России следует ограничить продажу алкогольных напитков в период с 15 декабря и до конца новогодних праздников. Таким мнением в беседе с Ura.ru поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

"Ежегодная статистика показывает, что новогодние праздники у нас самые кровавые, если называть вещи своими именами. Резко подскакивает смертность среди граждан по причине отравления суррогатом, контрафактом", – объяснил он.

Помимо этого, парламентарий озвучил еще два предложения, которые могли бы исправить ситуацию со смертностью от спиртного. Первое заключается в том, чтобы перенести часть выходных дней на майские праздники, когда люди чаще выходят гулять, а не сидят дома. Второе – сделать некоторые виды досуга бесплатными во время новогодних праздников. По его мнению, высокие, особенно для многодетных семей, цены вынуждают многих людей оставаться дома, в итоге они проводят досуг за распитием алкоголя.

Ранее с подобной инициативой выступил депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов. По его словам, в России нужно ввести запрет на продажу алкоголя в магазинах по воскресеньям. Такой запрет поспособствует росту работоспособности россиян, считает парламентарий.

