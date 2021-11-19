Депутат предложил ограничить продажу спиртного перед Новым годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России следует ограничить продажу алкогольных напитков в период с 15 декабря и до конца новогодних праздников. Таким мнением в беседе с Ura.ru поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.
"Ежегодная статистика показывает, что новогодние праздники у нас самые кровавые, если называть вещи своими именами. Резко подскакивает смертность среди граждан по причине отравления суррогатом, контрафактом", – объяснил он.
Помимо этого, парламентарий озвучил еще два предложения, которые могли бы исправить ситуацию со смертностью от спиртного. Первое заключается в том, чтобы перенести часть выходных дней на майские праздники, когда люди чаще выходят гулять, а не сидят дома. Второе – сделать некоторые виды досуга бесплатными во время новогодних праздников. По его мнению, высокие, особенно для многодетных семей, цены вынуждают многих людей оставаться дома, в итоге они проводят досуг за распитием алкоголя.
Ранее с подобной инициативой выступил депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов. По его словам, в России нужно ввести запрет на продажу алкоголя в магазинах по воскресеньям. Такой запрет поспособствует росту работоспособности россиян, считает парламентарий.
В России к Новому году может подорожать шампанское
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: